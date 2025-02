Seixal: Praticante de Canyoning ferida numa perna

Tal como avançou o JM na sua edição online, o Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) está a coordenar uma operação de socorro e resgate de uma mulher que sofreu um acidente enquanto praticava canyoning.

O alerta foi dado pelas 11h30 desta sexta-feira, mobilizando para a zona da Ribeira da Pedra Branca, no Seixal, equipas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, além da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Florestal.

Uma equipa do CROS, equipada com drones, realizou a primeira abordagem e reconhecimento do local antes das equipas de resgate iniciarem a operação de socorro. Segundo apurou o JM, os ferimentos da mulher não são graves, embora se queixe de um traumatismo num membro inferior.

A vítima deve ser resgatada e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde receberá tratamento no serviço de urgência.