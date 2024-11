Um indivíduo de 23 anos caiu de um 7.º andar esta tarde, no Caminho do Amparo, no Funchal.

Alertados para esta ocorrência, por volta das 19h15, estiveram no local os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a EMIR.

Segundo fonte da corporação de bombeiros foram realizadas tentativas de reanimação, mas, apesar de todos os esforços, o jovem acabou por falecer no local.