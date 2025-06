Queda de galho de árvore assusta moradores no Bairro da Nazaré (com fotos)

A queda de um galho de grandes dimensões de uma árvore situada na Rua da Venezuela, no Bairro da Nazaré, provocou um valente susto aos moradores e transeuntes.

De acordo com imagens enviadas por um leitor ao JM, o galho desprendeu-se do tronco principal e acabou por obstruir parcialmente a via pública. Segundo informações recolhidas no local, por muito pouco não atingiu pessoas ou viaturas.