Queda de árvore obriga a intervenção dos bombeiros no Faial

Uma equipa da Câmara Municipal de Santana, em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Santana, está a intervir na Vereda da Levada de Água, na zona do Cortado, freguesia do Faial, para resolver um problema de obstrução de passagem.
Segundo apurou o JM, a queda de uma árvore acabou por bloquear a passagem. As equipas encontram-se no local a proceder ao corte e à limpeza da área, de forma a restabelecer a normal circulação.
A escola recomeçou, o período mais longo de férias já acabou, as festas estão a terminar e o verão está a chegar ao fim. Por um lado, para muitas pessoas,...
Desde 2013 que a pequena frase “pelas pessoas” tem-me acompanhado, sempre com muito sentido. Os pensamentos e as ações de um autarca, esteja ele no poder...
A comunidade lusa nos Estados Unidos da América (EUA), cuja presença no território se adensou entre o primeiro quartel do séc. XIX e o último quartel do...
silviamariamata@gmail.com
O sôr Rui era, na verdade, o mestre Rui, que eu conheci depois do nosso regresso da América. Chegados à nossa casinha, eu matei saudades de tanta coisa...
Lembram-se daqueles tempos em que as ligações telefónicas iam bater a números diferentes dos que tinham sido rodados lentamente nos velhos telefones da...
Há algum tempo, escrevi um artigo sobre esta espécie rara que insiste em fazer acontecer.
Hoje apetece-me continuar a desenvolver o tema, porque há tanto...
Decorrem cinquenta e um anos do 25 de abril. Em paralelo, celebram-se os cinquenta anos da consagração da autonomia político-administrativa da Região Autónoma...
DO FIM AO INFINITO
Ele imaginou a miúda a afogar-se no lago e era uma rapariga de dezassete anos que tinha um filho recém-nascido, um bebé com apenas dois meses, cujo pai...
A frase “o tiro ouvido em todo o mundo” é uma referência àquele em Lexington, Massachusetts, em 1775, que desencadeou a Guerra Revolucionária contra a...
A morte de Charlie Kirk deveria ter sido um momento de reflexão. Um instante para pensar sobre o estado do mundo, sobre o que nos une e o que nos separa....
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, no Porto, um homem suspeito da prática de crimes de violação e de violência doméstica...
A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa lançou, esta segunda-feira, um novo processo de recrutamento de voluntários para a área de Emergência....
A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação assinala este ano o seu 32.º aniversário, um marco que reflete...
A Estratégia Municipal ‘A Semear Funchal’, lançada em 2023, abrangeu 15 mil pessoas em 320 ações de literacia alimentar e em 50 showcookings. Números avançados...
A candidata do JPP à Câmara de Santa Cruz afirmou, hoje, que pretende continuar a reforçar a equipa da Companha de Bombeiros Sapadores para que a mesma...
O lançamento de redes de saneamento básico nas freguesias da Ribeira da Janela e das Achadas da Cruz é um dos projetos que Olavo Câmara se compromete a...
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana elogiou hoje os reconhecimentos internacionais da Palestina, incluindo Portugal, que, apesar...
Durante a madrugada de hoje, a tripulação da Esquadra 502 - ‘Elefantes’, destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo, transportou um doente de...
A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada a investigar um assalto à Igreja do Caniçal, tendo sido confirmada pela Diocese do Funchal a subtração...
O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz, Dinarte Nunes, defende a necessidade de alargar a abrangência de ação do Gabinete...