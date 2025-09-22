Queda de árvore obriga a intervenção dos bombeiros no Faial

Uma equipa da Câmara Municipal de Santana, em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Santana, está a intervir na Vereda da Levada de Água, na zona do Cortado, freguesia do Faial, para resolver um problema de obstrução de passagem.

Segundo apurou o JM, a queda de uma árvore acabou por bloquear a passagem. As equipas encontram-se no local a proceder ao corte e à limpeza da área, de forma a restabelecer a normal circulação.