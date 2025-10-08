MADEIRA Meteorologia
Queda causa ferimentos ligeiros a um peão no Funchal

    Equipa dos BVM esteve no local e prestou socorro à vítima. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
08 Outubro 2025
16:04
Uma pessoa ficou com ferimentos ligeiros na sequência de uma queda ocorrida ao início da tarde desta quarta-feira, na Rua dos Ferreiros, no Funchal.

De acordo com uma testemunha ocular, uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses esteve no local para prestar socorro à vítima. Antes mesmo da chegada da ambulância, alguns populares auxiliaram o indivíduo, prestando-lhe os primeiros cuidados.

O acidente ocorreu na zona pedonal da Rua dos Ferreiros, junto ao edifício do Bazar do Povo. A vítima foi posteriormente transportada para o hospital, onde recebeu tratamento, não inspirando cuidados de maior.

