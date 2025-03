A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada esta sexta-feira para intervir num episódio de distúrbios provocado por um homem num gabinete de advogados na Rua 31 de Janeiro, junto às instalações do JM-Madeira.

O indivíduo, com aproximadamente 45 anos, encontrava-se visivelmente alterado, presumivelmente sob o efeito de substâncias estupefacientes, e causou algum alvoroço tanto no interior do edifício como na entrada de um prédio onde funcionam vários gabinetes de advogados.