PSP atendeu 87.826 chamadas falsas no ano passado

No ano passado, a Central da PSP atendeu 117.521 chamadas, menos 19% do que no ano 2023, das quais 87.826 eram falsas (menos 26% do que em 2023).

Segundo o Comando Regional da Madeira, 10.552 chamadas foram classificadas como não enquadráveis dentro do conceito de emergência (menos 19% que em 2023).

”O tempo médio de espera para atendimento cifrou-se nos 10 segundos, enquanto que a duração média para ativação de meios e/ou reencaminhamento para o serviço adequado cifrou-se nos 30 segundos”, recorda o Comando, sendo que amanhã se celebra o Dia Europeu do 112, número de emergência cuja gestão, na Madeira, é feita pela PSP.

“Recomendamos também aos cidadãos que utilizem o número 112 para qualquer ocorrência que necessite de uma ambulância, polícia ou bombeiros, desde que se trate de uma situação urgente e que esteja em causa a vida ou a integridade física de alguma pessoa”, remata a autoridade policial.