Primeiros técnicos de substâncias perigosas dos bombeiros estão qualificados

Estes operacionais seguem agora para a formação de chefe de equipa e, posteriormente, de formadores, num percurso que visa consolidar a criação de uma valência permanente no dispositivo regional de proteção civil.

Esta foi a primeira fase do processo de implementação dessa futura equipa para a intervenção em matérias perigosas. Esta etapa contemplou a capacitação de quatro graduados — dois dos Bombeiros Municipais de Machico e dois da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz — que irão liderar esta nova unidade operacional diferenciada.

O SRPC destacou ainda o papel dos Bombeiros de Portimão, no Algarve, onde decorreu a formação, pelo “acolhimento e apoio logístico” prestado aos bombeiros madeirenses durante o período de deslocação ao continente, entre os dias 28 de abril e meados de maio.

Esta formação resultou de um acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, que, através da Escola pelo Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa. O objetivo, agora, passa pela partilha de conhecimentos e experiências com a equipa HAZMAT (Hazardous Materials), uma formação que é muito reconhecida internacionalmente na intervenção em ambientes com substâncias perigosas.