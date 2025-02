Vários turistas continuam a aventurar-se em percursos proibidos, na Região. Ontem, a Polícia Florestal identificou seis pessoas na secção encerrada do Percurso Classificado PR1 - Vereda do Areeiro, que faz a ligação entre os dois picos.

Segundo o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), “os turistas não respeitaram a sinalética de encerramento e transpuseram a porta existente, sendo que quatro deles foram intercetados na zona do Pico Ruivo e dois na zona do Pico do Areeiro”.

O caso segue agora para trâmites processuais.

Posto isto, o IFCN reitera a importância de cumprir a sinalização existente..