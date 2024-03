Polícia deteve 23 condutores em apenas seis dias

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, nos últimos seis dias, 23 detenções de condutores em flagrante delito.

Nesse âmbito, as operações de fiscalização rodoviária resultaram em 18 detenções “por condução de veículo em estado de embriaguez”, revelou a PSP, sendo 12 no Funchal, 4 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava e 1 em Santa Cruz.

Foram, ainda, realizadas 4 detenções “por condução sem habilitação legal, 3 em Câmara de Lobos e 1 no Funchal. Por fim existiu uma detenção por desobediência, sendo que o condutor estava com carta apreendida, no Funchal.