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Piso escorregadio provoca acidente na zona do Paul da Serra

    Piso escorregadio provoca acidente na zona do Paul da Serra
    Carro ficou preso no rail de proteção. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Março 2026
17:53

As deslocações à serra para ver a neve começam a ter impactos negativos na circulação rodoviária. Um condutor perdeu o controlo da viatura, acabando imobilizado no rail de proteção, sem registo de feridos.

O acidente ocorreu no cruzamento das estradas regionais ER105 e ER211, principais acessos à zona do Paul da Serra. Foi ainda registada outra ocorrência num cruzamento próximo, igualmente sem vítimas. Nestes casos, as autoridades apelam sempre à população para evitar deslocações desnecessárias, de modo a prevenir novas situações de risco e garantir a segurança rodoviária.

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