Piso escorregadio provoca acidente na zona do Paul da Serra

As deslocações à serra para ver a neve começam a ter impactos negativos na circulação rodoviária. Um condutor perdeu o controlo da viatura, acabando imobilizado no rail de proteção, sem registo de feridos.

O acidente ocorreu no cruzamento das estradas regionais ER105 e ER211, principais acessos à zona do Paul da Serra. Foi ainda registada outra ocorrência num cruzamento próximo, igualmente sem vítimas. Nestes casos, as autoridades apelam sempre à população para evitar deslocações desnecessárias, de modo a prevenir novas situações de risco e garantir a segurança rodoviária.