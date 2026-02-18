MADEIRA Meteorologia
Pescador de 23 anos morre em acidente de pesca submarina

18 Fevereiro 2026
Está confirmada a morte de um pescador amador de 23 anos, esta tarde, em Santa Cruz. Tal como avançou o JM, o jovem terá ficado preso durante um mergulho que realizava com um amigo.

O companheiro conseguiu libertar-se e chegou a terra para pedir ajuda. O óbito viria a ser confirmado minutos depois. A vítima foi resgatada e transportada para a base do SANAS, junto ao Aeroporto, onde o delegado de saúde aguarda para recolher indícios e confirmar oficialmente a morte. O corpo deverá seguir para o Serviço de Medicina Legal do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.

