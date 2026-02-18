MADEIRA Meteorologia
Homem encontrado sem sinais de vida no mar em Santa Cruz (com vídeo)

    Equipa do SANAS encontrou o mergulhador mas serão nadadores forenses da Autoridade Marítima Nacional a resgatar o corpo.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Fevereiro 2026
17:28

Um homem foi encontrado sem vida no mar, na zona de Santa Cruz, depois de o alerta ter sido dado por outro praticante de pesca desportiva submarina. O incidente ocorreu durante a tarde desta quarta-feira e mobilizou vários meios de socorro para o local.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram inicialmente acionados. No entanto, devido ao facto de o corpo se encontrar submerso e alegadamente preso, foram ativados meios da Capitania do Funchal, que assumiu a coordenação das operações de resgate.

O corpo deverá ser recuperado pelos mergulhadores forenses da Autoridade Marítima Nacional e posteriormente transportado para o Serviço de Medicina Legal e Forense do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. O delegado de saúde também deverá ser chamado ao local para os procedimentos legais. A polícia Marítima assumiu a investigação sobre o incidente fatal.

