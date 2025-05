Parte do percurso pedonal encerrado por risco associado a prédio na Rua da Carreira (com fotos)

Continua por resolver a situação de um prédio na Rua da Carreira, no Funchal, onde parte do percurso pedonal se encontra encerrado por motivos de segurança. A decisão foi tomada ao início da semana pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal (CMPC Funchal).

A interdição para a passagem de pessoas continuará em vigor até que os proprietários do edifício intervenham no local, apurou o JM, depois de consultar a Câmara Municipal do Funchal.