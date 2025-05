Foi recuperado o ouro das saloias da paróquia do Porto Moniz, que tinha sido furtado ao que tudo indica antes do dia 15 de maio, por ocasião das celebrações do Dia do Espírito Santo.

Segundo apurou o JM, as peças valiosas foram encontradas ontem nos Canhas, depositadas sobre um muro. O ouro foi recolhido e será devolvido à paróquia de Santa, no Porto Moniz, de onde tinha sido levado, apurou o JM.

Apesar disso, a PSP, que em declarações ao JM diz desconhecer a recuperação dos artigos, continua a investigar o caso, que causou grande consternação entre os fiéis da freguesia e na Diocese do Funchal. O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, já afirmou publicamente que os responsáveis pelo furto devem ser levados à justiça.

O desaparecimento das coroas das saloias foi notado no dia da celebração do Espírito Santo, gerando perplexidade entre os paroquianos, que estranharam a ausência das tradicionais peças na procissão.

As paróquias do Porto Moniz são geridas pelo padre António Paulo, tem gerado algum descontentamento nos fiéis devido ao seu silêncio face ao sucedido. Apesar das tentativas de contacto por parte do JM, não foi possível obter declarações do sacerdote até ao momento.