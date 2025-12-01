Operações de busca suspensas pelo passageiro que caiu ao mar entre a Madeira e Canárias

A Guarda Costeira espanhola anunciou que suspendeu as operações após vários dias de esforços intensivos, que mobilizaram helicópteros e embarcações especializadas de salvamento no mar.
O incidente ocorreu na passada quinta-feira, 28 de novembro, pouco antes das 10h00, quando o passageiro, que seguia a bordo do Marella Explorer 2, caiu ao mar, tal como o JM noticiou na sua edição impressa e nas plataformas digitais. O navio navegava a cerca de 16,5 milhas a noroeste de Punta de Teno, em direção à ilha de La Gomera, depois de ter feito escala na Madeira na quarta-feira.
Após o alerta emitido pelo cruzeiro operado pela TUI, as autoridades espanholas desencadearam uma vasta operação de procura, vasculhando as águas a norte de Tenerife. Contudo, apesar do dispositivo envolvido, a Guarda Costeira não obteve resultados e confirmou que a operação foi “reduzida”, deixando de existir uma mobilização intensiva de meios.
“Não há hoje uma mobilização específica de recursos como parte do que chamaríamos uma busca intensiva”, afirmou um porta-voz da Guarda Costeira espanhola aos meios de comunicação locais. Ainda assim, foram emitidos avisos aos navios que cruzam a zona, que deverão manter-se atentos a qualquer avistamento. “A busca ativa que envolveu os recursos colocados no mar na quinta e na sexta-feira foi reduzida e depois suspensa”, acrescentou.
O desaparecimento do turista britânico, que se encontrava em viagem de férias, continua a ser investigado. Para já, não há indicações sobre as causas do incidente nem sobre a eventual retoma das operações de busca.
Escrevo-vos, esta semana, de fora da ilha, um semi-deslocado, como cantam os NAPA. Não fui forçado a sair, foi de maneira voluntariosa.
Quando assim é,...
Sou dos que me sinto honrado por Cristiano Ronaldo ser Madeirense.
Um Madeirense que, no maior espetáculo do mundo e que mais meios financeiros mexe,...
Recentemente, ao fazer zapping na TV, deparei-me com uns desenhos animados que falavam sobre a ideologia de género na RTP2.
Há quatro semanas tive a oportunidade de escrever neste mesmo espaço de opinião que antevia a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas...
«Magic mirror on the wall, who's the fairest one of all?»Walt Disney (1937), "Snow White and the Seven Dwarfs"
«Se puderes olhar, vê.Se puderes ver, repara»José...
A Justiça madeirense anda às turras consigo própria. E quem paga a fatura, como sempre, são os cidadãos.
Porquê? Porque parece não existir um entendimento...
Dois termos que começam pelas mesmas quatro letras do alfabeto, mas que dificilmente coexistem em harmonia: histeria e história. Um conhecimento sólido...
DO FIM AO INFINITO
DO FIM AO INFINITO

Sim, o dono do Hotel da Vila observa a praça central ao luar desassossegado, muito desassossegado, porque tem medo que eu apareça de repente, mas o administrador...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
O ESPÍRITO DOS TEMPOS

O 25 de Novembro de 1975 simboliza a recuperação do espírito do 25 de Abril de 1974 depois do choque acumulado entre visões irreconciliáveis para o país.
Independentemente da classe social, da cor, da origem ou da circunstância, todos concordamos que a saúde é o nosso “bem maior”. É um bem público demasiado...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
Chama-se ‘Imigrantes – Acolher, Proteger, Integrar e Promover’ a nova campanha de sensibilização lançada esta terça-feira pela Direção Regional das Comunidades...
Os Estados Unidos indicaram hoje ter um plano de contingência caso o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fuja do país, no contexto das tensões bilaterais...
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque fez questão de desejar "rápidas melhoras" a Marcelo Rebelo de Sousa.
À margem da Gala dos Empreendedores,...
A Capitania do Funchal emitiu esta tarde um aviso de agitação marítima forte, até às 18h00 de quarta-feira, suportado nas previsões do Instituto Português...
Uma mulher com idade na casa dos 30 anos teve de receber tratamento hospitalar, devido a uma alegada agressão, ocorrida ao início da tarde dsta terça-feira,...
O novo curso de formação de magistrados começou hoje, com uma cerimónia no Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e com a ministra da Justiça a admitir erros...
Quatro suspeitos de transportar droga de um país da América Latina para Portugal foram detidos no Aeroporto Internacional de Lisboa, no âmbito das operações...
Os guardas prisionais vão passar a receber as horas extraordinárias na totalidade, na sequência de um acordo a assinar na quarta-feira com a ministra...
Miguel Albuquerque garantiu esta tarde que vai realizar uma Feira do Empreendedorismo em 2026.
À entrada da 5.ª Gala do Empreendedorismo, o presidente do...
O Regimento de Guarnição n.º 3, localizado em São Martinho, vai realizar esta quarta-feira uma sessão de demonstração de ruídos, entre as 20h00 e as 22h50,...