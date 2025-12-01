Operações de busca suspensas pelo passageiro que caiu ao mar entre a Madeira e Canárias

A operação de busca e salvamento pelo cidadão britânico de 76 anos que caiu de um navio de cruzeiro ao largo de Tenerife foi oficialmente dada por terminada.

A Guarda Costeira espanhola anunciou que suspendeu as operações após vários dias de esforços intensivos, que mobilizaram helicópteros e embarcações especializadas de salvamento no mar.

O incidente ocorreu na passada quinta-feira, 28 de novembro, pouco antes das 10h00, quando o passageiro, que seguia a bordo do Marella Explorer 2, caiu ao mar, tal como o JM noticiou na sua edição impressa e nas plataformas digitais. O navio navegava a cerca de 16,5 milhas a noroeste de Punta de Teno, em direção à ilha de La Gomera, depois de ter feito escala na Madeira na quarta-feira.

Após o alerta emitido pelo cruzeiro operado pela TUI, as autoridades espanholas desencadearam uma vasta operação de procura, vasculhando as águas a norte de Tenerife. Contudo, apesar do dispositivo envolvido, a Guarda Costeira não obteve resultados e confirmou que a operação foi “reduzida”, deixando de existir uma mobilização intensiva de meios.

“Não há hoje uma mobilização específica de recursos como parte do que chamaríamos uma busca intensiva”, afirmou um porta-voz da Guarda Costeira espanhola aos meios de comunicação locais. Ainda assim, foram emitidos avisos aos navios que cruzam a zona, que deverão manter-se atentos a qualquer avistamento. “A busca ativa que envolveu os recursos colocados no mar na quinta e na sexta-feira foi reduzida e depois suspensa”, acrescentou.

O desaparecimento do turista britânico, que se encontrava em viagem de férias, continua a ser investigado. Para já, não há indicações sobre as causas do incidente nem sobre a eventual retoma das operações de busca.