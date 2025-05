Um veículo autoescada dos Bombeiros Sapadores do Funchal foi solicitado ao final da tarde desta sexta-feira para dar apoio às equipas competentes na retirada de um ninho de vespas que já estava devidamente sinalizado.

O ninho encontra-se num prédio na Rua Nova do Vale da Ajuda, no Funchal, nas proximidades do Fórum Madeira.

A presença do veículo de grande porte naquela zona suscitou a curiosidade de moradores e transeuntes.