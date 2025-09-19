MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Mulher socorrida após sofrer choque anafilático no Porto Santo

    Mulher socorrida após sofrer choque anafilático no Porto Santo
    Equipa médica da EMIR esteve no local. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Setembro 2025
17:43
Comentários

Uma mulher de 28 anos foi hospitalizada, esta sexta-feira, no Centro de Saúde do Porto Santo após sofrer um choque anafilático provocado pela ingestão de alimentos.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, a vítima foi prontamente assistida pela corporação, contando ainda com o apoio da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) da ilha.

A reação alérgica teve lugar na zona da Calheta e gerou algum alarido, devido à mobilização das equipas de socorro para o local.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas