Mulher socorrida após sofrer choque anafilático no Porto Santo

Uma mulher de 28 anos foi hospitalizada, esta sexta-feira, no Centro de Saúde do Porto Santo após sofrer um choque anafilático provocado pela ingestão de alimentos.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, a vítima foi prontamente assistida pela corporação, contando ainda com o apoio da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) da ilha.

A reação alérgica teve lugar na zona da Calheta e gerou algum alarido, devido à mobilização das equipas de socorro para o local.