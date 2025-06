Mulher socorrida após ficar suspensa numa árvore

Uma mulher sofreu ontem um acidente no jardim de uma residência, na Rua das Lages, no Funchal, acabando por ficar ferida nos membros inferiores. De acordo com uma fonte hospitalar, a vítima deu entrada no hospital durante a noite de ontem com ferimentos numa perna, após ter ficado suspensa numa árvore de um jardim.

A vítima esteve presa mais de meia hora, com o pé entrelaçado num ramo, ficando voltada de cabeça para o chão. Apesar de ter pedido ajuda repetidamente e durante vários minutos, só foi ouvida por um vizinho algum tempo depois. Foi esse vizinho que acabou por dar o alerta.

A vítima foi posteriormente socorrida e transportada de ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu internada no serviço de urgências. Ao final da noite de ontem, continuava em observação e a receber tratamento.