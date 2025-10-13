MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Mulher hospitalizada após queda na via pública no Funchal

    Mulher hospitalizada após queda na via pública no Funchal
    Ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa transportou a vítima para o hospital. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
13 Outubro 2025
11:37
Comentários

Uma mulher de 60 anos foi hospitalizada esta manhã na sequência de uma queda na via pública, no Largo do Phelps, no Funchal.

Segundo uma fonte hospitalar, a vítima, alegadamente em situação de sem-abrigo, sofreu ferimentos após a queda, tendo sido assistida no local por uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiada por uma ambulância.

O incidente despertou a atenção de alguns transeuntes que se encontravam nas imediações.

Após receber os primeiros socorros, a mulher foi transportada para o hospital, onde recebeu tratamento médico.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carmo Marques

HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA

Marmelos
10/10/2025 08:00

Está a chegar a época do marmelo. Sim, já estou a imaginar algum dos meus leitores a segredar para os seus botões: “o que não faltam por aí são marmelos,...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas