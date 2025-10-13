Mulher hospitalizada após queda na via pública no Funchal

Uma mulher de 60 anos foi hospitalizada esta manhã na sequência de uma queda na via pública, no Largo do Phelps, no Funchal.
Segundo uma fonte hospitalar, a vítima, alegadamente em situação de sem-abrigo, sofreu ferimentos após a queda, tendo sido assistida no local por uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiada por uma ambulância.
O incidente despertou a atenção de alguns transeuntes que se encontravam nas imediações.
Após receber os primeiros socorros, a mulher foi transportada para o hospital, onde recebeu tratamento médico.
