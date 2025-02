Uma mulher de 62 anos foi hospitalizada esta quinta-feira após ter ficado ferida num acidente rodoviário.

O acidente ocorreu na Rua 31 de Janeiro, no Funchal, envolvendo uma colisão entre uma mota e um carro ligeiro de passageiros, resultando em ferimentos nos membros inferiores da vítima.

Segundo informações obtidas pelo JM, a mulher apresentava indícios que apontavam para uma fratura num dos membros inferiores.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal responderam prontamente à ocorrência, socorrendo a vítima e transportando-a para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância.

A mulher encontra-se atualmente em observação e tratamento no serviço de urgências do hospital.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local do acidente e está a investigar as causas que levaram à colisão.