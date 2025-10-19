MADEIRA Meteorologia
Mulher fica encarcerada em colisão automóvel no Funchal

Mulher de 72 anos ficou encarcerada e homem de 52 sofreu ferimentos após colisão rodoviária no Funchal. PSP investiga causas do acidente rodoviário.

Duas pessoas foram, esta manhã, hospitalizadas na sequência de um acidente de viação ocorrido na Rua do Engenho do Mel, no Funchal. No local estiveram equipas de socorro dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) e da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

De acordo com uma fonte policial contactada pelo JM, uma mulher de 72 anos ficou encarcerada no interior do veículo, sendo necessária a intervenção dos bombeiros para a retirar com recurso a material de desencarceramento.

A vítima recebeu assistência pré-hospitalar no local por uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa e foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgências.

Do acidente, um embate contra uma parede, resultou ainda um segundo ferido, um homem de 52 anos, que apresentou queixas traumáticas na sequência do embate e também seguiu para o hospital na ambulância da CVP.

Além dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com uma equipa e uma viatura de desencarceramento, e da Cruz Vermelha Portuguesa, com uma ambulância e uma equipa de socorristas, esteve também presente a Polícia de Segurança Pública (PSP), que tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.

