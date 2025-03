Uma mulher na casa dos 40 anos sofreu escoriações no membro inferior na sequência de um despiste de mota, ocorrido por volta das 7h30 desta quarta-feira, no Caminho das Quebradas de Baixo, em São Martinho.

De acordo com as informações apuradas pelo JM, a vítima terá escorregado numa tampa de adufa na estrada, o que pode ter estado na origem do acidente.

A mulher recebeu assistência no local por parte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que garantiram o seu transporte ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.