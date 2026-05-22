Mulher atropelada na Calheta transportada ao centro de saúde

Uma mulher de 50 anos ficou ferida, ao início da tarde desta sexta-feira, na sequência de um atropelamento ocorrido na Rua das Furnas, no concelho da Calheta. Segundo apurou o JM, a vítima foi atingida por um veículo ligeiro e sofreu ferimentos de natureza traumática. Os Bombeiros Voluntários da Calheta (BVC) foram acionados para prestar socorro no local, mobilizando dois veículos de emergência.
Após receber assistência pré-hospitalar, a mulher foi transportada para o Serviço de Urgência do Centro de Saúde da Calheta, onde recebeu observação e tratamento médico. Caso os ferimentos exijam cuidados diferenciados, a vítima poderá ser posteriormente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve no local e tomou conta da ocorrência, tendo iniciado diligências para apurar as circunstâncias do acidente.
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