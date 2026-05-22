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Mulher atropelada na Calheta transportada ao centro de saúde

    Mulher atropelada na Calheta transportada ao centro de saúde
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
22 Maio 2026
15:17
Mulher de 50 anos ficou ferida após ter sido atropelada por um veículo ligeiro na Rua das Furnas, na Calheta.

Uma mulher de 50 anos ficou ferida, ao início da tarde desta sexta-feira, na sequência de um atropelamento ocorrido na Rua das Furnas, no concelho da Calheta. Segundo apurou o JM, a vítima foi atingida por um veículo ligeiro e sofreu ferimentos de natureza traumática. Os Bombeiros Voluntários da Calheta (BVC) foram acionados para prestar socorro no local, mobilizando dois veículos de emergência.

Após receber assistência pré-hospitalar, a mulher foi transportada para o Serviço de Urgência do Centro de Saúde da Calheta, onde recebeu observação e tratamento médico. Caso os ferimentos exijam cuidados diferenciados, a vítima poderá ser posteriormente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve no local e tomou conta da ocorrência, tendo iniciado diligências para apurar as circunstâncias do acidente.

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