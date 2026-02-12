MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Mulher atropelada com gravidade na Ponta do Sol

    Mulher atropelada com gravidade na Ponta do Sol
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
12 Fevereiro 2026
14:41

Uma mulher ficou ferida com alguma gravidade, na manhã desta quinta-feira, na Ponta do Sol, na sequência de um atropelamento ocorrido junto ao posto de combustíveis da localidade.

Segundo uma testemunha ocular, a vítima foi colhida por uma viatura ligeira numa rua adjacente, tendo ficado prostrada no pavimento a necessitar de assistência imediata. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que prestaram os primeiros socorros.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também esteve presente e colaborou no socorro à vítima. Após estabilização no local, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deu entrada no serviço de urgência.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas