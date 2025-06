Motociclista morre no hospital dois dias após despiste no Caminho dos Pretos

Está confirmada a morte de um motociclista, esta quarta-feira, na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde se encontrava internado desde a noite de segunda-feira, após sofrer um acidente rodoviário muito grave.

A vítima sofreu um alegado despiste no Caminho dos Pretos, no Funchal, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela equipa médica da EMIR.

Segundo informações recolhidas pelo JM, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória no local do acidente, mas os operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a equipa médica da EMIR conseguiram reverter a situação, permitindo o seu transporte com sinais vitais para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências.

Apesar dos esforços médicos, o estado clínico da vítima era considerado crítico e reservado. O óbito foi confirmado nas últimas horas.

Segundo apurou o JM, a PSP está a investigar este caso, para tentar perceber se existem terceiros envolvidos no acidente da passada segunda-feira.