Motociclista morre em despiste no Caniçal

Um motociclista perdeu a vida na noite de domingo, no Caniçal, na sequência de um despiste fatal, apurou o JM junto de fonte do Serviço Regional de Proteção Civil. O acidente ocorreu no último túnel entre Machico e Caniçal e está a ser investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP). Para já, as causas do sinistro são desconhecidas.

No local estiveram elementos das corporações de Bombeiros Municipais de Machico, com uma viatura de desencarceramento, e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com uma ambulância. O JM tentou obter confirmação através das corporações, mas foi fonte da Proteção Civil que assegurou que um motociclista faleceu na sequência deste acidente de viação na zona do Caniçal.

Do acidente resultou ainda a assistência a um outro motociclista, que, alegadamente, presenciou o sinistro. Foi socorrido e transportado ao Serviço de urgências do Centro de Saúde de Machico pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.