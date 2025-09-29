Motociclista ferido em colisão na Rua João Paulo II

Um motociclista de 18 anos ficou ferido, esta segunda-feira à tarde, na sequência de uma colisão entre a motorizada que conduzia e um veículo ligeiro de passageiros, na Rua João Paulo II, na zona da Ajuda, no Funchal.

O jovem, único ocupante da motorizada, foi projetado para o chão e recebeu assistência imediata da equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, que compareceu no local com uma equipa de socorro. Após os primeiros socorros no local, foi transportado de ambulância para o hospital, onde realizou exames complementares e recebeu tratamento no serviço de urgência. Segundo fonte hospitalar, a vítima apresentava escoriações sobretudo nos membros inferiores, encontrando-se estabilizada.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência, dando início à investigação das circunstâncias do acidente.