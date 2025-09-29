Motociclista ferido em colisão na Rua João Paulo II

Um motociclista de 18 anos ficou ferido, esta segunda-feira à tarde, na sequência de uma colisão entre a motorizada que conduzia e um veículo ligeiro de passageiros, na Rua João Paulo II, na zona da Ajuda, no Funchal.
O jovem, único ocupante da motorizada, foi projetado para o chão e recebeu assistência imediata da equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, que compareceu no local com uma equipa de socorro. Após os primeiros socorros no local, foi transportado de ambulância para o hospital, onde realizou exames complementares e recebeu tratamento no serviço de urgência. Segundo fonte hospitalar, a vítima apresentava escoriações sobretudo nos membros inferiores, encontrando-se estabilizada.
A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência, dando início à investigação das circunstâncias do acidente.
DE LETRA E CAL
Confesso que, nos últimos anos, o mundo tem sido uma surpresa, mas pela negativa. Nunca perdi a capacidade de me espantar com o mundo, mas esta capacidade...
Estamos a poucas semanas das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, e volta a instalar-se a sensação de que as câmaras municipais se transformaram...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Por um instante julguei reconhecer o tempo abatido sobre o meu corpo. Pude, no espaço de uma fresta muito íngreme, desejar o vapor de uma veia arrefecida,...
O Afeganistão em 2014 era um palco de tragédias em série. A pior delas? A segurança, ou melhor, a falta dela. Os talibãs, esses zelotas sanguinários, controlavam...
Casas.
O direito à casa saltou para o topo das prioridades das famílias, dos partidos, das instituições em geral.
É assim em qualquer concelho da Madeira....
Falar mal da Justiça é falar mal da nossa sociedade como um todo.
Porque a Justiça é sempre o reflexo de todos nós enquanto comunidade.
Por isso, temos...
Três temas para refletir neste início de Outono
Adivinha quem vem avisar
Anteontem, após o tremor de terra ao largo das Desertas, li na página da RTP um...
Liturgia é um complexo de actos cerimoniais, religiosos ou laicos, realizados a título de serviço público para, em determinadas circunstâncias, a estas...
DO FIM AO INFINITO
Ele sentia-se, de facto, perdido no vazio de si e a dor na cabeça estava mais forte, mas também começava a vibrar com a feitiçaria da conversa com desconhecidos,...
Hoje perde-se em todo o lado.
As nêsperas, os araçaís, as laranjas, as peras, os peros, os figos, as uvas, etc. Eram tudo frutas que noutros tempos quase...
A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando por um salário, mas os indivíduos mais ricos evitam salários completamente. Por quê? Porque os salários são limitados, enquanto...
O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso da TAP no processo sobre reembolsos a tripulantes, uma decisão que abre caminho para que a empresa tenha...
Hugo Marques garantiu, hoje, que o Partido Socialista é a solução para Machico, assegurando que, consigo à frente dos destinos da autarquia, a proximidade...
O Juntos Pelo Povo (JPP) saúda o parecer emitido pela DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que apoia integralmente a proposta do JPP...
O incêndio que devastou um terço do Parque Nacional de Etosha, na Namíbia, está controlado, garantiu hoje a ministra do Ambiente, Indileni Daniel, na televisão...
A freguesia do São Martinho recebeu esta segunda-feira, nos Jardins da Ajuda, a apresentação oficial da candidatura do ‘Funchal Sempre Melhor’ da coligação...
O JM deu conta hoje, na sua edição online, por volta das cinco da tarde, que a zona centro da Ribeira Brava estava sem água desde as 11 horas.
A denúncia...
Até ao momento já foram vindimadas 2,6 mil toneladas de uvas este ano. Valores adiantados por Nuno Maciel que esteve presente nas comemorações do XX aniversário...
A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas informou, esta tarde, sobre alternativas à circulação após o acidente ocorrido com um camião-trator....
Um grave acidente ocorrido há pouco, na VR1, obrigou ao encerramento parcial da via depois de um contentor de 40 pés se ter soltado de um veículo com atrelado,...
A Direção Regional do Turismo, através da Direção de Serviços de Empreendimentos e Atividades Turísticas (DSEAT), está a averiguar uma situação verificada...