Motociclista ferido em acidente no caminho do Amparo

Um motociclista foi ontem hospitalizado na sequência de um acidente de mota, apurou o JM. A vítima estava a fazer uma entrega quando perdeu o controlo da motorizada e despistou-se. Foi, entretanto, socorrido pela equipa de Bombeiros Sapadores do Funchal, que prontamente chegou ao local.

O homem queixava-se de um traumatismo grave na zona do punho e foi devidamente imobilizado ainda antes de seguir para o hospital. Depois de socorrido, foi transportado para o hospital, onde ficou em observação e tratamento no serviço de urgência.