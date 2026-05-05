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Motociclista ferido em acidente no caminho do Amparo

    Motociclista ferido em acidente no caminho do Amparo
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
05 Maio 2026
20:00

Um motociclista foi ontem hospitalizado na sequência de um acidente de mota, apurou o JM. A vítima estava a fazer uma entrega quando perdeu o controlo da motorizada e despistou-se. Foi, entretanto, socorrido pela equipa de Bombeiros Sapadores do Funchal, que prontamente chegou ao local.

O homem queixava-se de um traumatismo grave na zona do punho e foi devidamente imobilizado ainda antes de seguir para o hospital. Depois de socorrido, foi transportado para o hospital, onde ficou em observação e tratamento no serviço de urgência.

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