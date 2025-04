Moradores queixam-se do estado da estrada em Campanário

A Câmara Municipal da Ribeira Brava (CMRB) prevê intervir na Estrada do Tranqual de Cima, localizada na freguesia do Campanário, assim que estiver concluída a obra atualmente em curso na Estrada do Tranqual.

A decisão surge na sequência de queixas por parte de moradores e munícipes, que manifestaram desagrado quanto ao estado de degradação da via. Uma residente descreve a estrada como “um autêntico campo de golfe”, sublinhando que, por vezes, é impossível aceder às garagens devido ao estacionamento irregular.