Moradores das Figueirinhas revoltados com carrinha abandonada há mais de quatro meses

Um grupo de residentes da Rua da Cruz Vermelha, nas Figueirinhas, no Caniço, está revoltado com o estacionamento desgovernado naquela zona, em particular com o caso de uma carrinha branca da marca Volkswagen que permanece no mesmo local há mais de quatro meses.

Apesar das queixas apresentadas à Câmara Municipal de Santa Cruz e à Polícia de Segurança Pública (PSP), o veículo continua imobilizado, o que, segundo os moradores, representa um potencial risco para a segurança da área.

Fonte policial confirmou ao JM que o caso é do conhecimento das autoridades, mas esclareceu que a resolução da situação compete à autarquia e não à PSP.

A viatura encontra-se estacionada junto a habitações e numa zona de grande circulação, sobretudo de crianças que frequentam a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar das Figueirinhas. Além disso, embora não esteja sobre o passeio, o veículo levanta suspeitas de estar a dificultar a circulação de automóveis e de peões, agravando o descontentamento dos moradores.