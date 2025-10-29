Moradores das Figueirinhas revoltados com carrinha abandonada há mais de quatro meses

Um grupo de residentes da Rua da Cruz Vermelha, nas Figueirinhas, no Caniço, está revoltado com o estacionamento desgovernado naquela zona, em particular com o caso de uma carrinha branca da marca Volkswagen que permanece no mesmo local há mais de quatro meses.
Apesar das queixas apresentadas à Câmara Municipal de Santa Cruz e à Polícia de Segurança Pública (PSP), o veículo continua imobilizado, o que, segundo os moradores, representa um potencial risco para a segurança da área.
Fonte policial confirmou ao JM que o caso é do conhecimento das autoridades, mas esclareceu que a resolução da situação compete à autarquia e não à PSP.
A viatura encontra-se estacionada junto a habitações e numa zona de grande circulação, sobretudo de crianças que frequentam a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar das Figueirinhas. Além disso, embora não esteja sobre o passeio, o veículo levanta suspeitas de estar a dificultar a circulação de automóveis e de peões, agravando o descontentamento dos moradores.
O Juntos Pelo Povo (JPP) lamenta e condena a atitude hipócrita e oportunista do Chega, que mais uma vez tenta atirar areia para os olhos dos madeirenses....
Alguns leitores manifestaram preocupação junto da redação do JM devido à circulação de ambulâncias com sinais sonoros ligados em vários concelhos da Região....
A Microsoft confirmou hoje que os utilizadores da sua plataforma Azure estão a enfrentar dificuldades de acesso a vários serviços, incluindo o Office...
O exército venezuelano anunciou hoje que destruiu no sul do país dois acampamentos pertencentes a grupos Tancol, um acrónimo utilizado para classificar...
Chama-se Mackenzie de Andrade a lusodescendente de 8 anos que no passado domingo subiu ao pódio no ‘South Africa Championships’, depois de uma brilhante...
Os trabalhos de alargamento do tabuleiro da Ponte da Quinta, integrados na empreitada de reformulação do Nó da Cancela, terão início amanhã, conforme informou...
Decorreu na tarde desta quarta-feira, no Salão Paroquial, a cerimónia de tomada de posse dos órgãos eleitos para o quadriénio 2025–2029 da Junta e Assembleia...
O Ex-presidente da câmara municipal de Machico, Ricardo Franco, referiu em comunicado estar satisfeito pela aprovação do diploma que visava a criação de...
O presidente do Governo Regional garantiu a Rui Marques que está disponivel celebrar contratos-programa com a Câmara da Ponta do Sol.Albuquerque disse...
A finalizar o discurso, Rui Marques saudou um amigo António Silva, vindo de Braga, que fez questão de sublinhar que é socialista.”
“O António coloca em...