Jovem foi socorrida esta madrugada após intoxicação alcoólica

Uma jovem de 19 anos foi socorrida, na última madrugada, na Avenida do Mar, no Funchal, devido a uma intoxicação alcoólica grave, apurou o JM.

A jovem, que se encontrava acompanhada por amigas, apresentava sinais evidentes de excesso de consumo de álcool e recebeu assistência imediata da equipa de serviço da Cruz Vermelha Portuguesa que, entretanto, foi alerta pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Após os primeiros cuidados, foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada. De acordo com fonte hospitalar contactada pelo JM, a vítima encontra-se estabilizada e em tratamento.