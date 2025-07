Vitória Teles, de 15 anos, está desaparecida desde o passado sábado, dia em que terá, alegadamente, fugido da instituição onde se encontrava em acolhimento, na zona da Tabua.

Ao JM, a mãe da jovem evidencia que foi alertada, no dia 12, pela instituição a dar conta da fuga da menor, não tendo, até ao momento, recebido mais informações sobre o seu paradeiro, embora “ligue todos os dias” para a associação.

De acordo com a mãe, a adolescente vestia calções e camisola branca no dia em que desapareceu.

A PSP já está a par do sucedido. A mãe pede que quem tiver conhecimento do paradeiro da jovem entre em contacto com a polícia, ou com a própria, através do número 967 745 877.