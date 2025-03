Incêndio em habitação no Funchal obriga à evacuação de prédio (com vídeo)

O fogo teve origem numa zona anexa à cozinha, onde se encontravam várias máquinas, e propagou-se até à cozinha do apartamento. Num esforço conjunto, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, tendo sido necessário evacuar o prédio por precaução.

As duas corporações de bombeiros do Funchal combateram, na manhã desta segunda-feira, um incêndio numa habitação situada na Rua Nova da Quinta Deão, no terceiro andar de um edifício.

De acordo com Paulo Nóbrega, comandante operacional dos Bombeiros Voluntários Madeirenses presente no local, uma mulher idosa com mobilidade reduzida teve de ser retirada da sua casa, enquanto outros residentes foram aconselhados a abandonar o edifício por questões de segurança.

O incêndio encontra-se dominado, estando agora em curso a fase de rescaldo e a investigação por parte das autoridades. Segundo a legislação, cabe à Polícia averiguar as causas do fogo e, caso se suspeite de incêndio criminoso – o que não parece ser o caso –, a Polícia Judiciária assumiria as investigações.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal prestaram apoio às operações com quatro meios e diversos operacionais, enquanto a equipa liderada por Paulo Nóbrega, que liderou as operações no terreno, contou com 16 elementos, apoiados por vários meios, incluindo uma autoescada e uma ambulância. O comandante Operacional (COS) confirmou que não houve feridos, tendo apenas sido necessária a evacuação do prédio por precaução.