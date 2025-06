Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados ao início da noite de ontem para combater um incêndio que deflagrou na cozinha de uma habitação situada no Caminho do Pico do Cardo, em Santo António.

O alerta foi dado por pessoas que, de imediato, conseguiram debelar as chamas antes da chegada dos operacionais.

Apesar disso, os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram quatro viaturas e 10 elementos para o local, onde realizaram trabalhos de ventilação da habitação para garantir a segurança e eliminar o fumo acumulado. Não há registo de feridos.