Idosa hospitalizada após queda em casa no Caminho de São Roque

Uma mulher de 82 anos foi hospitalizada esta manhã após sofrer uma queda em casa, junto ao jardim, no Caminho de São Roque, no Funchal, apurou o JM.

A vítima sofreu vários ferimentos na face e no braço e foi prontamente assistida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), acionada para o local através do 112. Após ser devidamente socorrida, a mulher seguiu na ambulância da CVP para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências.

Segundo fonte hospitalar, a idosa encontrava-se estável, apresentando um ferimento de alguma gravidade na zona do cotovelo, motivo pelo qual ficou em observação no hospital.