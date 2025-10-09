MADEIRA Meteorologia
Idosa hospitalizada após queda em casa no Caminho de São Roque

    Equipa da Cruz Vermelha Portuguesa foi chamada a São Roque ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Data de publicação
09 Outubro 2025
14:34
Uma mulher de 82 anos foi hospitalizada esta manhã após sofrer uma queda em casa, junto ao jardim, no Caminho de São Roque, no Funchal, apurou o JM.

A vítima sofreu vários ferimentos na face e no braço e foi prontamente assistida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), acionada para o local através do 112. Após ser devidamente socorrida, a mulher seguiu na ambulância da CVP para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências.

Segundo fonte hospitalar, a idosa encontrava-se estável, apresentando um ferimento de alguma gravidade na zona do cotovelo, motivo pelo qual ficou em observação no hospital.

