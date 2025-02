Homem resgatado após cair num buraco na Quinta Grande

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontra-se envolvida numa operação de resgate complexa na Quinta Grande.

A vítima, um homem que caiu num buraco estreito entre duas paredes, sofreu ferimentos na cabeça e encontra-se em situação delicada.

De acordo com uma fonte dos bombeiros, o espaço reduzido tem dificultado a operação de extração da vítima, tornando o resgate particularmente desafiante.

O incidente ocorreu no Caminho do Lombo, onde as equipas de socorro estão a envidar esforços para retirar o indivíduo com segurança.

Espera-se que o homem seja estabilizado no local antes de ser transportado para o hospital, onde deverá receber assistência médica no serviço de urgência do Hospital dr. Nélio Medonnça.