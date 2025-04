Um homem com idade na casa dos 50 anos morreu, este sábado, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, logo após ter dado entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, os familiares da vítima alertaram as equipas de socorro durante a manhã, tendo sido imediatamente acionada uma equipa de emergência pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa, que encontrou o homem em casa, já inconsciente e muito pouco reativo.

Apesar das tentativas para estabilizar a vítima e do transporte em marcha de urgência até ao hospital, o utente entrou em paragem já na sala de emergência do Hospital Nélio Mendonça. Pese embora os esforços dos socorristas e das equipas de medicina e enfermagem da urgência, a vítima acabou por não resistir.

Antes, ainda durante a manhã deste sábado, o mesmo piquete de emergência pré-hospitalar da Cruz Vermelha também já tinha estado em Santo António, com uma equipa de ambulância inicialmente acionada para assistir um homem com idade na casa dos 80 anos, que se encontrava prostrado, ao que tudo indicava, devido a uma infeção urinária.

No local, os socorristas identificaram que a vítima apresentava sinais de um acidente vascular cerebral (AVC), pelo que foi acionada a via verde do AVC, protocolo de atuação que garante que as vítimas são rapidamente assistidas e encaminhadas para um hospital.