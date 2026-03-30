Homem fica em prisão preventiva após furto de viatura no Funchal

Um homem de 29 anos, de nacionalidade portuguesa e residente na RAM, foi detido no passado dia 24 de março pela “prática do crime de furto de viatura”, informou o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A detenção foi efetuada por agentes da Esquadra do Funchal, que intercetaram o suspeito “ainda no interior da viatura furtada”. A rápida intervenção policial permitiu a “sua detenção em flagrante delito”. Após a detenção, o arguido foi “presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Funchal para primeiro interrogatório judicial. Tendo em conta o “vasto historial criminal” do suspeito, sobretudo pela “prática de crimes contra o património”, o tribunal aplicou-lhe a medida de “coação mais gravosa, a prisão preventiva”.

O homem foi conduzido para o Estabelecimento Prisional do Funchal, onde permanecerá enquanto aguarda julgamento pelos vários crimes de que é acusado.