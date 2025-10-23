MADEIRA Meteorologia
Homem e mulher com incidentes graves em Câmara de Lobos e no Caniço

    Homem e mulher com incidentes graves em Câmara de Lobos e no Caniço
    Os dois feridos foram transportados para o hospital em ambulâncias dos bombeiros. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
23 Outubro 2025
15:28
Comentários

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, na quarta-feira, dois casos distintos de ferimentos graves, envolvendo dois indivíduos, um em Câmara de Lobos e outro no Caniço.

O primeiro incidente ocorreu ao final da tarde, na zona do Garajau, onde uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, em colaboração com uma patrulha da PSP, prestou assistência a um homem de 63 anos. A vítima, que apresentava ferimentos graves, foi transportada para o hospital, onde ficou internada no serviço de urgências, sob observação de uma equipa multidisciplinar.

Já o segundo caso aconteceu um pouco mais tarde, ao início da noite, na Quinta Grande, freguesia do concelho de Câmara de Lobos. Uma mulher de 50 anos sofreu ferimentos considerados graves, numa situação que colocou a sua vida em perigo.

Fonte da PSP confirmou ao JM a presença dos agentes na ocorrência do Garajau, adiantando que não existiam indícios de interferência de terceiros. Quanto ao caso da Quinta Grande, a mesma fonte não confirmou a intervenção direta da PSP, mas referiu que a ocorrência foi mencionada pelos bombeiros e pela equipa médica do hospital, ficando igualmente registada.

De acordo com a nossa fonte, ambos os casos não envolvem terceiros e estão a ser acompanhados pelas entidades de saúde.

