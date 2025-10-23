Homem e mulher com incidentes graves em Câmara de Lobos e no Caniço

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, na quarta-feira, dois casos distintos de ferimentos graves, envolvendo dois indivíduos, um em Câmara de Lobos e outro no Caniço.
O primeiro incidente ocorreu ao final da tarde, na zona do Garajau, onde uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, em colaboração com uma patrulha da PSP, prestou assistência a um homem de 63 anos. A vítima, que apresentava ferimentos graves, foi transportada para o hospital, onde ficou internada no serviço de urgências, sob observação de uma equipa multidisciplinar.
Já o segundo caso aconteceu um pouco mais tarde, ao início da noite, na Quinta Grande, freguesia do concelho de Câmara de Lobos. Uma mulher de 50 anos sofreu ferimentos considerados graves, numa situação que colocou a sua vida em perigo.
Fonte da PSP confirmou ao JM a presença dos agentes na ocorrência do Garajau, adiantando que não existiam indícios de interferência de terceiros. Quanto ao caso da Quinta Grande, a mesma fonte não confirmou a intervenção direta da PSP, mas referiu que a ocorrência foi mencionada pelos bombeiros e pela equipa médica do hospital, ficando igualmente registada.
De acordo com a nossa fonte, ambos os casos não envolvem terceiros e estão a ser acompanhados pelas entidades de saúde.
PALAVRAS APENAS
“Onde vos retiver a beleza de um lugar,
há um Deus que vos indica o caminho
do espírito”
(Natália Correia)
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
A ex-presidente da Camara da Ponta do Sol assumiu hoje perante o Conselho Regional do PS total disponibilidade para se candidatar à liderança do partido....
O Conselho Regional do PS-Madeira aprovou por unanimidade a realização de eleições internas no próximo dia 13 de dezembro.
O Exército israelita confirmou hoje a morte de oito membros do grupo palestiniano Hamas que, segundo Telavive, estiveram envolvidos nos ataques conduzidos...
O Sporting de Braga manteve hoje a invencibilidade na Liga Europa de futebol, ao impor-se em casa aos sérvios do Estrela Vermelha por 2-0, na terceira...
Os líderes da União Europeia (UE) comprometeram-se hoje com as “ambições climáticas” da Europa até 2040, como etapa intermédia rumo à neutralidade carbónica...
Os sindicatos representativos dos trabalhadores da Meo/Altice disseram hoje que cerca de mil pessoas já saíram ou irão sair do grupo até ao fim do ano,...
O futebolista Lionel Messi, campeão mundial de seleções pela Argentina e oito vezes vencedor da Bola de Ouro, renovou contrato com o Inter Miami por dois...
O Quinteto de Sopros ‘Solistas OCM’ da Orquestra Clássica da Madeira irá presentear o público com um belíssimo repertório no concerto de sábado, dia 25...
A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, recebeu hoje, em audiência, a Embaixadora do Reino Unido da Grã-Bretanha...
O Grupo Parlamentar do PSD requereu uma Audição Parlamentar à Administração da GESBA com o “objetivo de obter um contributo idóneo, fidedigno e tecnicamente...