Homem alega ter sido agredido a soco e pontapé na cabeça na última madruga

Um homem de 27 anos foi hospitalizado durante a madrugada deste domingo na sequência de uma agressão ocorrida na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, passavam já das cinco da manhã.

De acordo com a informação recolhida no hospital, a vítima, aparentemente sob o efeito de álcool, terá sido abordada por outro indivíduo que a agrediu com socos e pontapés, atingindo-a na cabeça e no tronco.

A vítima apresentava vários traumatismos, sobretudo na zona das costas e da cabeça, tendo sido assistida no local e posteriormente transportada de ambulância para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação.

Segundo sabe o JM, a PSP esteve no local e estará a investigar as circunstâncias da agressão.