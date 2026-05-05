MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem agredido na Avenida do Mar socorrido pelos bombeiros

    Homem agredido na Avenida do Mar socorrido pelos bombeiros
    Homem foi vítima de uma agressão na Via Pública. SHUTTERSTOCK
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
05 Maio 2026
19:44

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, esta tarde, para prestar socorro a um homem, de 50 anos, agredido na via pública, no Funchal. Segundo apurou o JM, a vítima encontrava-se na Avenida do Mar quando foi alvo do ataque, cujas circunstâncias ainda não estão totalmente esclarecidas. O homem recebeu assistência no local por parte da equipa de socorro pré-hospitalar dos bombeiros, que chegou rapidamente ao local da ocorrência.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve presente, tomando conta da ocorrência e iniciando diligências. A vítima foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e tratamento.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carina Ferro
Gestora de Projetos Comunitários

Dignidade
2/05/2026 03:30

“A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais.”, Preâmbulo da Constituição da República Portuguesa.

O 25 de Abril trouxe-nos...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas