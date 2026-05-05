Homem agredido na Avenida do Mar socorrido pelos bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, esta tarde, para prestar socorro a um homem, de 50 anos, agredido na via pública, no Funchal. Segundo apurou o JM, a vítima encontrava-se na Avenida do Mar quando foi alvo do ataque, cujas circunstâncias ainda não estão totalmente esclarecidas. O homem recebeu assistência no local por parte da equipa de socorro pré-hospitalar dos bombeiros, que chegou rapidamente ao local da ocorrência.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve presente, tomando conta da ocorrência e iniciando diligências. A vítima foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e tratamento.