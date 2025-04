A turista que caiu, pouco passava do meio-dia, no Caniçal, mais concretamente na vereda do cais do Sardinha, deverá ser resgatada pelo helicóptero da Proteção Civil, apurou o JM.

A mulher encontra-se longe da estrada e os Bombeiros de Machico, que já estão no terreno há mais de uma hora, vão ter a colaboração da equipa helitransportada. A mulher tem 69 anos. Supostamente tem uma fratura na perna.