GNR desmantelou uma estrutura altamente organizada do jogo ilegal

A operação contou com 115 militares da GNR, provenientes do Comando Territorial da Madeira e de várias unidades do continente, incluindo Porto, Coimbra, a Unidade de Ação Fiscal, a Unidade de Controlo Costeiro e a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) levou a cabo, no dia de ontem, uma operação de grande envergadura na RAM, no âmbito do combate ao jogo ilegal, do jogo físico ao jogo online, passando pela fraude fiscal.