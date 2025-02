Funchal com alguma chuva sem estragos

O Arquipélago da Madeira esteve, durante a madrugada desta segunda-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes acompanhada de trovoada. No entanto, apesar do aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação registada acabou por ser moderada, embora pontualmente intensa em alguns locais.

Até às 10h00, o Funchal foi o local com maior acumulação de chuva. A única estação meteorológica da RAM que não registou precipitação foi a dos Prazeres. De acordo com informações apuradas pelo JM, não houve registo de derrocadas nem inundações significativas, nomeadamente no Funchal, onde a chuva se fez sentir com mais intensidade.

A estação meteorológica do Observatório registou um acumulado de 16,2 litros por metro quadrado (mm) desde a meia-noite. Na zona do Lido, a precipitação atingiu os 14,8 mm, com um pico de 14,5 mm em apenas uma hora. No Santo da Serra, a estação do IPMA registou 15,2 mm, um valor consideravelmente superior aos 8,2 mm registados no Pico do Areeiro. Foram estes os locais com maior intensidade de chuva.

Na zona norte da ilha, a chuva foi escassa, com apenas 2,9 mm registados no Porto Moniz e 4,3 em Santana. No Porto Santo, a precipitação acumulada foi ainda menor, fixando-se nos 1,7 mm.

Apesar do aviso meteorológico e da ocorrência de aguaceiros localmente fortes, a chuva não provocou danos significativos na região.