O SINTAB - Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal emitiu esta tarde um comunicado de imprensa, reagindo ao incidente relacionado com uma fuga de amoníaco no PEZO – Parque Empresarial da Zona Oeste.

“Este sindicato requereu a intervenção da ARCT – Autoridade Regional para as Condições do Trabalho, junto da Empresa de Cervejas da Madeira, no sentido de averiguar se estão tomadas todas as medidas adequadas para a situação do acidente verificado na empresa, com a fuga de ‘amoníaco’”, refere o comunicado.

Para o SINTAB, é preciso verificar “se está assegurada a proteção e acompanhamento dos trabalhadores, no que concerne à saúde e segurança”.

“Tanto quanto nos foi possível apurar, alguns trabalhadores estão a ser assistidos no hospital e os restantes permanecem na Ponte dos Socorridos à espera de instruções”, finaliza a comunicação, enviada por Maria José Afonseca.

Recorde-se que esta manhã a zona do PEZO e algumas habitações próximas foram evacuadas devido ao risco de exposição ao amoníaco, depois de ter sido detetada uma fuga deste produto na Empresa de Cervejas da Madeira.

Cerca de duas centenas de pessoas tiveram de abandonar o seu ponto de trabalho em várias empresas, sendo que duas pessoas foram mesmo assistidas no hospital.