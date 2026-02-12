Força Aérea transportou dois doentes do Porto Santo para a Madeira esta quinta-feira

A Força Aérea Portuguesa realizou, esta quinta-feira, o transporte urgente de dois doentes internados no Centro de Saúde do Porto Santo para a Madeira. Tratou-se de um homem, de 50 anos, com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC), que, após estabilização no serviço de urgência, necessitou de transferência para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde ficará sujeito a exames complementares e tratamento especializado.

No mesmo voo seguiu uma mulher, de 80 anos, com problemas respiratórios, que carecia igualmente de observação e cuidados hospitalares diferenciados na unidade de referência do Serviço Regional de Saúde (SRS).

Durante a operação, os doentes foram acompanhados pela equipa da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR ), que assegura serviço permanente na ilha do Porto Santo. O serviço de transporte entre o centro de saúde e o aeródromo n.º 3 foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo. Esta operação foi coordenada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS)

Ao que tudo indica, estará ultrapassado o constrangimento recentemente registado nas transferências aéreas para a Madeira, depois de dois doentes terem aguardado cerca de um dia pelo transporte, devido à indisponibilidade de meios da Força Aérea, situação noticiada pelo JM nas edições impressas de sábado e terça-feira.