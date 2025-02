A Força Aérea Portuguesa (FAP) realizou, recentemente, uma operação de evacuação médica, transportando quatro doentes do Centro de Saúde do Porto Santo para a Madeira. O transporte foi efetuado por um avião C295 da Esquadra “Elefantes” da FAP e contou com a colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Bombeiros Voluntários do Porto Santo, Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e Bombeiros Municipais de Machico (BMM).

Entre os pacientes evacuados estavam três homens e uma mulher. Um dos homens apresentava suspeita de embolia pulmonar e foi transferido para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde irá realizar uma tomografia axial computorizada (TAC) e ficar internado no serviço de pneumologia.

Outro paciente foi encaminhado para o serviço de cirurgia para observação, enquanto o terceiro homem também realizará uma TAC. A única mulher transportada na missão apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico, pelo que deve ficar internada no serviço de urgências.

A operação contou com o envolvimento de diversas entidades, para além dos meios e da tripulação da FAP estiveram envolvidos na operação uma ambulância dos CVP, uma dos BVM e uma dos BMM, isto na Madeira. No Porto santo, os doentes foram transportados pelos BVPS até ao Aeroporto local.

As equipas médicas da EMIR, tanto no Porto Santo como na Madeira, coordenaram o transporte e a estabilização dos doentes, garantindo um encaminhamento seguro para o Hospital dr. Nélio Mendonça.