Falso alarme mobilizou bombeiros no Funchal

Ao que tudo indica, um alarme disparou devido a calor ou fumo, resultando na ativação dos serviços de emergência, ativando as equipas de bombeiros para o local. bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros sapadores do Funchal estiveram no local.

O incidente ocorreu pouco depois das 21 horas, levando os bombeiros da duas corporações a serem mobilizados para enfrentar o que parecia ser um incêndio, que acabou por se revelar um falso alarme, conforme apurado pelo JM.

Apesar disso, a presença das viaturas dos bombeiros nas ruas do Anadia e Oudinot causou considerável agitação de todos os que ali passavam. Felizmente, não houve incêndio, permitindo que as equipas regressassem aos seus quartéis.