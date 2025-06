O cheiro intenso a amoníaco não se restringe à zona do PEZO. Segundo um relato que chegou à nossa redação, nas zonas circundantes também se sente, como na zona da Palmeira, havendo zonas habitacionais onde o “ar está mesmo irrespirável”.

Segundo nos foi transmitido, “a vizinhança ouviu o aparato, sente bastante o cheiro, mas ninguém avisou de nada nem alertou para tomar medidas”.

Por outro lado, refira-se que o presidente da Proteção Civil, Richard Marques, indicou que a a situação da fuga de amoníaco já está colmatada, mencionando que foram retiradas 40 pessoas e duas foram transportadas para o Hospital do Funchal.

Richard Marques indicou que as 40 pessoas foram retiradas do edifício da Empresa de Cervejas da Madeira, com 11 das quais a apresentarem “sintomas associados à matéria e duas foram encaminhadas para o Hospital, tendo as restantes sido assistidas no local”.

Em termos de meios, foram deslocados elementos do Corpo de Bombeiros de Câmara de Lobos, dos Sapadores do Funchal, da Equipa de Reconhecimento em matérias perigosas de Machico, da PSP e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). No local estão 14 veículos e 30 operacionais de todas estas forças.

O presidente da Proteção Civil da Madeira realçou que foi necessário “garantir a descontaminação das pessoas”, nomeadamente.

“Foi garantido um perímetro [de segurança] de 300 metros” em relação à infraestrutura”, disse o responsável, adiantando que o facto de “não haver vento na zona” contribuiu para o debelar da situação.

Richard Marques acrescentou que está a ser feita a monitorização dos edifícios adjacentes à unidade onde ocorreu a fuga.